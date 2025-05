Sončno s pomladnimi temperaturami

Ob prijetnem sončnem vremenu so se najvišje dnevne temperature danes v FJK zadrževale okrog 23 stopinj Celzija. Najtopleje je bilo na Goriškem in ponekod v Furlanski nižini.

Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme. Čez dan bo še rahlo topleje. Nekaj nestanovitnosti bo v popoldanskih urah v alpskem in predalpskem svetu, kjer bo nastajala kopasta oblačnost in bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte.

V začetku prihodnjega tedna se bo nadaljevala podobna vremenska slika. Od ponedeljka do srede bo prevladovalo sončno in prijetno toplo vreme. Najvišje dnevne temperature bodo malo pod 25 stopinjami Celzija. V gorah bo v popoldanskih urah nastajala kopasta oblačnost, pri čemer se bodo mestoma pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Možnost bo iz dneva v dan manjša. Pihala bo šibka burja.