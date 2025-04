Španija za razpravo o udeležbi Izraela na letošnji Evroviziji

Včeraj smo poročali, da se je skoraj 30 evropskih poslancev zavzelo za izključitev Izraela z letošnje Evrovizije. O udeležbi Izraela danes nova vest prihaja iz Španije. Španska javna radiotelevizija je namreč zaradi zaskrbljenosti nad dogajanjem na območju Gaze pozvala k razpravi o udeležbi Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije v švicarskem Baslu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Španska RTVE je v petek sporočila, da je Evropski radiodifuzni zvezi (EBU), ki organizira tekmovanje, poslala pismo, v katerem zahteva razpravo o sodelovanju izraelske javne televizije Kan na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Kot so še sporočili v Madridu, so v pismu izpostavili svojo podporo Evroviziji, a hkrati opozorili, da znotraj španske civilne družbe narašča zaskrbljenost zaradi razmer v Gazi in sodelovanja javne izraelske televizije Kan na Evroviziji. Po mnenju RTVE bi bilo tako primerno, da EBU zagotovi forum za razpravo znotraj članic EBU o udeležbi izraelske javne televizije na Evroviziji.

EBU je v odzivu že sporočil, da ceni »zaskrbljenost in globoko zakoreninjena stališča glede trenutnega konflikta na Bližnjem vzhodu«, a hkrati dodal, da so vse članice EBU upravičene do sodelovanja na tekmovanju za pesem Evrovizije. »Ostajamo v stalnem stiku s tistimi, ki letos sodelujejo, vključno z RTVE, glede vseh vidikov tekmovanja,« je EBU še dodal v izjavi.