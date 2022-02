»Spravljajo se na posvet o fojbah, ne da bi ga poslušali«

Univerza za tujce v Sieni ne bo odgovarjala na politične kritike in na novinarske komentarje v zvezi s strokovnim seminarjem o zakonu o razglasitvi 10. februarja za dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre. Posvet je dostopen vsem na tej povezavi.

Na spletni strani univerze piše, da se vsi sodelujoči zgodovinarji ponašajo z bogato strokovno bibliografijo in so znane osebnosti iz zgodovinske stroke ter sodelavci uglednih ustanov. V več kot treh urah, kolikor je trajal seminar, ni nihče od predavateljev zanikal obstoj fojb in torej nihče od njih ne sodi med takozvane negacioniste, kot trdijo nekatere desno usmerjene stranke in kot jih označujejo nekateri mediji. »Ste kdaj doživeli, da bi se neka politična stranka obregnila ob posvet o astronomiji,« se sprašuje rektor Tomaso Montanari.

»Fojbe predstavljajo tragično poglavje italijanske zgodovine«, dodaja Montanari, ki se mu ne zdi normalno, da tako pomembno zadevo, kot je dan spomina, vsako leto izkoriščajo nekatere politične stranke, slavijo pa ga neofašistične in neonacistične organizacije. Po njegovem je s tem zakonom očitno nekaj narobe. Ker zakona se ne da spremeniti, je zgodovinar Eric Gobetti, ki je sodeloval na seminarju v Sieni, še enkrat pozval k osvetlitvi vseh tragičnih dogajanj, med katere sodijo fojbe, še prej pa fašizem.