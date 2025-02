Sprevračanja zgodovine ne sprejemajo

Iz Slovenije se vrstijo odzivi na včerajšnji italijanski dan spomina na fojbe in izseljevanje Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije: poleg slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve sta se v zvezi s tem oglasila še Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije in Mednarodna mreža antifašistov. Rdeča nit vseh treh odzivov sta zavrnitev sprevračanja in zlorabe zgodovinskih dejstev ter zamolčanje fašističnega nasilja in grozot italijanske okupacije.

Na zunanjem ministrstvu so zapisali, da spomin na pretresljive dogodke ne sme biti orodje v rokah katere koli politike ali ideologije. »Za spoštljiv spomin, spravo in lepšo prihodnost dveh sosednjih držav in narodov nosimo skupno odgovornost, kakor je skupna tudi naša odgovornost za varovanje najvišjih vrednot združene Evrope,« je ob tem poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Zavrnili so tudi vandalizem pred bazovskim šohtom.

Decembra ustanovljena Mednarodna mreža antifašistov, ki združuje člane iz Slovenije, Italije in Hrvaške in ji predseduje Jadranka Šturm, je včeraj ostro obsodila incident pred spomenikom žrtvam povojnih pobojev v Bazovici ter poudarila, da dejanje, ki kaže šibkost tistih, ki so ga izvedli, nima nič skupnega z vrednotami, ki se v neposredni bližini uresničujejo v projektu EPK. »Posebej zaskrbljujoče je, da se bazoviški šoht uporablja za konstrukcijo zgodovinska naracija o množičnem morišču Italijanov, čeprav to mednarodni dokumenti jasno zavračajo,« so zapisali pri Mednarodni mreži antifašistov, kjer so objavili trijezično peticijo proti častnemu občanstvu italijanskega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija v Gorici in za ustavitev legitimizacije fašizma. Peticijo, naslovljeno na predsednike republike Italije, Slovenije in Avstrije, je mogoče podpreti na tej povezavi.