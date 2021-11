Sramota, ki je obkrožila svet

Fotografija nasprotnikov cepljenja proti koronavirusu in covidnega potrdila, ki so se v Novari oblekli v jetnike nacističnih taborišč, je obkrožila svet. Ne zaradi peščice skrajnežev, ki si ne zaslužijo pozornosti, temveč kot dokaz do kam lahko vodi nepoznavanje zgodovinskih tragedij oziroma poigravanje z njimi ter njihovimi žrtvami.

»To so bile podobe, za katere sem upala, da mi jih ne bo več treba videti,« je dejala predsednica italijanskega združenja judovskih skupnosti Noemi Di Segni. Opozorila je, da so bili kostumi neumni, ignorantski in nevarni. Tudi italijanski minister za zdravje Roberto Speranza je sporočil, da so ga prizori iz Novare šokirali, kar je izpostavil tudi domači župan Alessandro Canelli. Med prvimi je norčevanje iz žrtev taborišč obsodilo državno vodstvo VZPI-ANPI.

Shod v Novari je včeraj na bocenskem pokopališču med komemoracijo mrtvih ostro obsodil škof Ivo Muser. V Bocnu je med drugo vojno delovalo tranzitno taborišče za italijanske Jude, ki so bili namenjeni v taborišča smrti.

Giusy Maria Pace, bolničarka, ki je dala pobudo za sramoten protest, tvega medtem kazensko ovadbo. V nekaterih izjavah se je zelo nerodno opravičevala, da protestniki niso hoteli nikogar žaliti, a le opozoriti na morebitne posledice »zdravstvene diktature«.