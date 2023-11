Srečanje med Giorgio Meloni in Robertom Golobom se je začelo z objemom (VIDEO)

Slovenski premier Robert Golob je začel svoj prvi uradni obisk v Rimu. V prostorih palače Chigi ga je sprejela italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni, s katero se bo predvidoma pogovarjal o meji, migrantih, dvostranskih odnosih, a tudi o Slovencih v Italiji, potem ko se je premier med drugim posvetoval s predstavniki manjšine. Po uvodnem rokovanju sta se premierja tudi objela.

Po sprejemu z vojaskimi častmi, med katerimi sta zadoneli slovenska in italijanska himna, in sestankom z italijansko premierko, Goloba čaka pester dan, saj se bo mudil na delovnem kosilu s slovensko senatorko Demokratske stranke Tatjano Rojc, nato pa bosta slovenskega premierja sprejela še predsednik senata Ignazio La Russa in predsednik poslanske zbornice Lorenzo Fontana. Premier pa se ne bo srečal z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello, ki ga trenutno ni v Rimu. Golob naj bi po napovedih Giorgii Meloni predstavil načrt, kako ohraniti schengen, saj želi preprečiti, da bi nadzor na meji, ki ga izvaja Italija, postal trajen.