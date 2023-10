Strmoglavilo ultralahko letalo, dve osebi poškodovani

V kraju Pasian di Prato na Videmskem je danes popoldne kmalu po vzletu strmoglavilo ultralahko letalo, ki je zasilno pristalo na polju in se prevrnilo. Dve osebi sta se poškodovali. Ob prihodu gasilcev, sta se že uspeli izvleči iz razbitin in sta se ranjeni naslonili na peruti. Del gasilcev jima je nudilo prvo pomoč, kolegi pa so zavarovali letalo in kraj nesreče. Nato so ju oskrbeli reševalci deželne službe za nujno pomoč Sores, ki so prispeli z dvema reševalnima voziloma, priletel pa je tudi reševalni helikopter. Prepeljali so ju z rešilcema v videmsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Njuno zdravstveno stanje je stabilno. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.