Študenti iz Trsta in Vidma do cepiva brez rezervacije

Zdravstveni podjetji Asugi in Asufc sporočata, da bodo čez nekaj dni steklo cepljenje učencev, dijakov in šolnikov vseh stopenj ter študentov univerz iz Trsta in Vidma brez potrebe po predhodni rezervaciji. Do cepiva bodo upravičeni tudi študenti visoke šole Sissa.

V Trstu bodo cepivo delili v hidrodinamični centrali v Starem pristanišču 3., 4., 8., 15., 22. in 28. septembra od 8. ure do 19.30. Do cepiva bodo upravičenci lahko prišli tudi v Gorici na sejemskem središču (ulica Barca, 15). Cepivo bodo delili 2., 7., 14., 22. in 29. septembra prav tako od 8. ure do 19.30. V Tržiču bodo cepivo delili v Ulici Fontanot 41 in sicer 1., 6., 13., 21. in 28. septembra z enakim urnikom kot na drugih lokacijah, v Ronkah pa v občinski telovadnici Bratov Cervi 7. septembra od 8. do 15. ure. V Vidmu pa bo mogoče cepivo prejeti od 1. do 4. septembra med 9. in 12. uro ter 5. septembra od 12. do 18. ure na sejmišču Ente Fiera.

Cepivo bodo študentom razdeljevali tudi na sedežu tržaške univerze, prijave bo zbirala sama univerza. Kljub temu, da bodo cepivo delili brez rezervacije, zdravstveni podjetji vsekakor priporočata rezervacijo termina na spletni strani, na telefonski številki 0434 223522, v lekarnah ali na okencih CUP. Prejemniki cepiva morajo s seboj imeti osebni dokument in dokazilo, da obiskujejo eno od omenjenih ustanov. Študenti, ki bi 15 dni po prvem odmerku morali na predavanja ali izpite, covidnega potrdila pa še ne bi imeli, bodo upravičeni do brezplačnih antigenskih testov.