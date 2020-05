Svetovno razstavo Expo preložili na prihodnje leto

Svetovno razstavo Expo, ki bo potekala v Dubaju, so preložili na prihodnje leto. Potekati bi morala od 20. oktobra letos do 10. aprila 2021, začetek pa so prestavili na 1. oktober 2021. Razstava bo trajala do 31. marca 2022. Vest je objavil Mednarodni urad za razstave BIE po prejetju soglasja dveh tretjin držav članic.

Prestavitev Expa so predlagali Združeni arabski emirati, za preložitev pa se je zavzelo tudi več sodelujočih držav, ki se soočajo s pandemijo novega koronavirusa, med njimi tudi Italija in Slovenija. V tem času bi sicer morale že potekati intenzivne priprave na Expo. Projekt bo ohranil ime Expo 2020 Dubai.