Ta konec tedna na deželnem avtocestnem omrežju gost promet

Ta konec tedna na deželnem avtocestnem omrežju FJK pričakujejo gost promet. Samo jutri (sobota) naj bi našteli več kot 200.000 vozil, v nedeljo pa okrog 169.000. Na to bosta med drugim vplivala bodisi letalski šov, ki ga bodo izvedle Frecce Tricolori v Jesolu kot koncert znanega pevca Ultima v Lignanu. Promet bo v soboto zgoščen in bodo lahko ves dan nastajali zastoji na izvozih za letovičarske kraje v smeri Trsta. Tam bodo prav tako možni zastoji tudi v nedeljo. Družba Autovie Alto Adriatico bo v ta namen okrepila prisotnost svojega osebja na cestninskih postajah in drugod po avtocesti.