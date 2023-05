Tablja danes presenetljivo toplotna rekorderka

Temperature so se danes po pričakovanjih povsod po deželi zvišale in je bilo vzdušje ob sončnem vremenu povsem pomladno. Najtopleje v FJK je bilo, presenetljivo, na Tablji, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila kar 26,2 stopinje Celzija in hkrati le 35-odstotno vlago. Prav tako je razmeroma visoko temperaturo namerila na Trbižu, kjer se je živo srebro povzpelo na 23,2 stopinje Celzija, vlaga pa je bila le 30-odstotna. Drugod po deželi je bil odstotek relativne vlage povsod povečini občutno višji. V nižinah so bile temperature povsod pod 25 stopinjami Celzija, v Trstu ob morju pa so na pomolu Bandiera namerili najvišjo dnevno temperaturo le 18 stopinj Celzija ob 68-odstotni vlagi. Na Tablji je torej bilo 8,2 stopinje Celzija več kot v Trstu. K visokim temperaturam na Tablji in Trbižu je prav gotovo pripomogel zrak, ki se je z vetrovi spuščal z bližnjih goratih predelov, pri čemer se je sušil in segreval. V najbližjih predelih morja pa je bil ob odsotnosti burje temperaturni vpliv morja občuten, zato je bilo v obmorskih krajih precej hladneje kot drugod.

Stanovitno in sončno vreme se bo nadaljevalo tudi ob koncu tedna. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in prijetno toplo. Posamezne krajevne plohe ali nevihte se bodo pojavljale zlasti v popoldanskih urah ponekod v gorah. Izjemoma se bo kakšen nevihtni oblak lahko prehodno spustil do nižinskih predelov, bolj težko pa do morja.

V ponedeljek bo že več spremenljivosti ali oblačnosti, mestoma bodo možne manjše krajevne padavine.