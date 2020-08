»Takoj so poklicali in razložili, kako in kaj«

Kot še marsikdo drug počitnikuje v teh dneh na Hrvaškem, točneje na Pagu, tudi Goričanka Sara Boškin. Čeprav jo je naš telefonski klic zmotil na plaži, je privolila v pogovor in nam zaupala, kako je ravnala, ko je izvedela, da so v Italiji uvedli hitro testiranje na novi koronavirus za vse, ki se vračajo s Hrvaške, Malte, iz Grčije in Španije.

Kako ste odločili kam na oddih?

Spremljali smo, če so v zvezi s potovanji na Hrvaško kake spremembe. Nazadnje smo se vseeno odločili za počitnice na otoku, kamor zahajamo že več let. Nastanjeni smo v apartmaju, od koder gremo na plažo, kjer ni gneče. Drugam ne hodimo. Sedaj so tu, na plaži, poleg nas še tri družine, vsaka na več deset metrih razdalje od druge. Nalašč obiskujemo take plaže, saj se ne želimo drenjati na preobljudenih krajih.

No, pa je le prišlo do spremembe: Italija je uvedla testiranje ob vrnitvi iz štirih držav, med temi je tudi Hrvaška.

Ko sem danes zjutraj (včeraj, op. a.) videla, da je bila novica o testiranju potrjena, sem stopila v stik z družinskim zdravnikom, ki nam je dal elektronski naslov, na katerega je treba pisati, da urediš testiranje. Priporočil je, naj raje pošljem sporočilo, v katerem naj bodo tudi osebni podatki vseh družinskih članov. Pisala sem jim, uro zatem pa so me poklicali z goriškega oddelka podjetja za javno zdravstvo in mi dali vsa navodila.

Kaj so vam povedali?

Nismo vedeli, kdaj naj se vrnemo: če naj to storimo takoj ali naj raje počakamo na ponedeljek, ko smo se itak nameravali vrniti. Če bi se vrnili takoj in bi nam bris vzeli v petek, bi morali na rezultat v samoizolaciji počakati do ponedeljka, so nam povedali. Zato se bomo vrnili v nedeljo zvečer, v ponedeljek zjutraj nam bodo na lokalni izpostavi zdravstvenega podjetja odvzeli bris, nato pa bomo doma počakali na rezultat brisa.

So vam dali še kaka posebna priporočila?

Rekli so nam, naj se pripravimo, saj bo najbrž treba nekoliko počakati, dokler ne pridemo na vrsto. Brise bodo jemali med 9. in 12. uro, potem pa domov, kjer moraš ostati, dokler ti ne sporočijo izida testiranja.

Je testiranje plačljivo?

Ne, brezplačno je.