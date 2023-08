Tatjana Rojc ne namerava prestopiti h Calendi

Časopisi vsakodnevno na debelo pišejo o poletnih prestopih nogometašev, občasno pa tudi politikov. »To so avgustovske govorice brez osnove, ki jih širijo politični veseljaki.« Tako je senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc včeraj komentirala vest, da naj bi jo stranka nameravala »posoditi« Akciji Carla Calende, da bi ta po ločitvi od Renzijeve Žive Italije ohranila svojo skupino v senatu in se tako izognila »izpadu« v mešano skupino.

Rojčevo je DS leta 2021, ko je stranko vodil Nicola Zingaretti, dejansko vpletla v tovrstno potezo, ko je bilo treba ustanoviti skupino »odgovornih« oz. evropeistov, ki naj bi pomagali podpreti novo vlado Giuseppeja Conteja. Tisti poskus ni bil uspešen. O morebitni vnovični »izposoji« pa je včeraj pisal desnosredinski Il Giornale.

»Kakorkoli sem vodjo senatorjev Francesca Boccio obvestila, da nikakor ne nameravam zapustiti skupine DS, on pa je potrdil, da so to samo puhlice,« je dodala Rojc.