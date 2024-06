Tihotapcu migrantov odvzeli prostost in zasegli avtomobil

V petek dopoldne so koprski policisti na izvozu iz avtoceste pri Razdrtem ustavili osebni avtomobil bmw X5, poljskih registrskih tablic, ki ga je vozil 36-letni državljan Poljske. V avtomobilu je prevažal šest državljanov Turčije, ki so nezakonito prečkali državno mejo. Zaprosili so za mednarodno zaščito si so jih pospremili v azilni dom.

Policisti so ugotovili, da voznik ne poseduje vozniškega dovoljenja. Avtomobil so zasegli, njemu pa odvzeli prostost. V nadaljevanju so ga s kazensko ovadbo odvedli na OS Koper, kjer je sodnik zanj odredil pripor.