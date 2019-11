Tla so se pred kratkim močno stresla tudi v bližini Mostarja

Po močnem nočnem potresu v Albaniji magnitude 6,4, v katerem je najmanj šest ljudi izgubilo življenje in je bilo 150 poškodovanih, o katerem poročamo posebej, so se ob 10.19 tla močno stresla tudi v bližini Mostarja v Bosni in Hercegovini. Po preliminarnih podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je bila njegova magnituda 5,4, žarišče potresa pa je bilo nedaleč od Mostarja. Namerili so ga na globini 10 kilometrov. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci območja v obsegu okrog 100 kilometrov.