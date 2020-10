»To je referendum o Trumpu: za ene je Bog, za druge idiot«

Turisti, ki se vračajo s potovanj po Združenih državah Amerike, radi pohvalijo prijaznost domačinov. Robi Poredoš, ki od konca devetdesetih let iz New Yorka poroča za Slovensko tiskovno agencijo, je prav po ameriško prijazen, a hkrati zelo vzhodnoslovensko duhovit. Pogovor po Skypu o predsedniških volitvah je bil na trenutke tak, kot bi Vlado Kreslin pripovedoval anekdote o Beltinški bandi in gostilni Central. A v Poredoševih prigodah nastopajo Trump, Biden, Melania, ki »hoče, da se jo pusti pri miru«, in naključno srečanje s Hillary Clinton.

Kdo bo po štirih letih zagotovo spet volil Donalda Trumpa?

Zelo veliko ljudi, okrog 40 odstotkov volivcev. Trump ima trdno bazo. To so ljudje, ki so do pandemije opazovali, kako jim rastejo pokojninski prihranki in kako naraščajo delovna mesta. Res je, da je zaposlenost naraščala že pod Obamo, a Trump je uspešno zajahal tega konja. Ljudi ne zanima, kako se je predsednik obnašal, zanima jih denar, gospodarstvo in delovna mesta.

A prišla je pandemija ...

In zaradi nje je zdaj več možnosti za izvolitev dobil Biden, ki pa ne sproža navdušenja. Trump ima trdno bazo, Biden baze nima. Bidnovi volivci so tisti, ki nasprotujejo Trumpu.

Kaj pa bodo storili tisti, ki jih navdušuje leva retorika Bernieja Sandersa in Alexandrie Octasio-Cortez? Je za njih Biden dovolj sprejemljiv, da bodo oddali glasovnico?

Pred dnevi sem se sprehajal po New Yorku, kjer je letos prvič možno predčasno glasovati. Videl sem kilometrske vrste, kar me je presenetilo. Res je, da se za New York že ve, da je demokratski. A te vrste očitno pomenijo, da so se ljudje nekaj naučili. Več je bilo takih, ki so leta 2016 rekli ali Sanders ali nič. Zdaj pa, vraga, imajo Trumpa.

Če bi zmagal Biden, bi ZDA prvič dobile žensko podpredsednico. Je to lahko magnet za volivce?

Ne. Te volitve so stoprocentni referendum o Trumpu, tekma med tistimi, za katere mora Bog zmagati, in med tistimi, ki mislijo »naj gre ta idiot stran«. Referendum o Trumpu, nič drugega.