Tragična smrt 18-letnega smučarja na Zoncolanu

V Furlaniji-Julijski krajini in širšem območju močno odmeva smrt rosno mladega smučarja, ki se je v soboto (8. marca) zjutraj hudo ponesrečil na Zoncolanu. 18-letni Marco Degli Uomini doma iz Tolmeča na Videmskem je padel med treningom in po 70-metrskem strmoglavem padcu pristal v zaščitni mreži smučišča. Utrpel je večkratne zlome nog, zapestja in poškodbe prsnega koša. Kljub hudim poškodbam na začetku ni kazalo, da bi se nesreča lahko prelevila v najhujšo tragedijo.

Mladeniča so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Tolmeču, kjer so ga med drugim tudi operirali. Njegovo zdravstveno stanje se je nato v soboto popoldne vse bolj slabšalo in so ga zato premestili v bolnišnico Santa Maria della Misericordia v Vidmu, kjer je včeraj (9. marca) dopoldne umrl.

18-letnik je bil izkušen smučar in velik ljubitelj športa na sploh. Bil je član smučarskega kluba Monte Dauda, ukvarjal se je tudi s kotalkanjem in drsanjem na ledu. Tožilstvo bo preiskalo nesrečo in bo menda odredilo tudi avtopsijo. Preučiti hočejo vzroke nesreče in preveriti, če so na smučišču spoštovali varnostne ukrepe.