Trije mladoletniki na mopedu trčili v avtobus

Koprski policisti so sinoči nekaj minut čez 21. uro v Hrvatinih s službenim vozilom ustavljali moped brez nameščene registrske tablice, na katerem so se peljale tri osebe. Voznik mopeda na znake policistov ni ustavljal in je z vožnjo nadaljeval v smeri proti Kolombanu. V desnem ovinku je zapeljal v levo na nasprotno smerno vozišče ravno v trenutku, ko je iz nasprotne strani pripeljal avtobus, za volanom katerega je bil 55-letni voznik. Kljub poskusu, da bi se izognil mopedu, je bilo trčenje neizogibno.

Policisti so ugotovili, da je moped vozil 15-letni voznik, ki nima vozniškega dovoljenja. Prevažal je še 15-letnega in 16-letnega sopotnika, ki nista nosila čelad. Voznik in 16-letni sopotnik sta se hudo poškodovala, drugi sopotnik pa lažje. Vse so reševalci prepeljali v Splošno bolnico Izola.

Zaradi prometne nesreče je bila cesta zaprta do 24. ure. Zoper 15-letnega voznika mopeda bodo podali kazensko ovadbo.