Trump zmedel tako vlado kot opozicijo

Novi pristop ZDA do Rusije in Ukrajine ter ostri napadi predsednika Donalda Trumpa na ukrajinskega kolego Volodimirja Zelenskega so tudi italijansko politiko ujeli nepripravljeno. Veliki zasuk povzroča zadrego tako v vladnih silah kot v opoziciji.

Predsednica vlade Giorgia Meloni je kot vodja desnih Bratov Italije dolgoletna Trumpova zaveznica, 20. januarja je na njegovo inavguracijo šla kot edina evropska državnica. Prijateljske odnose ima tudi s tajkunom in najopaznejšim Trumpovim sodelavcem Elonom Muskom.

Po drugi strani je taista premierka po prevzemu oblasti kmalu zavzela odločna stališča proti ruski invaziji in v podporo zvezi Nato, s čimer se je pred takratnim predsednikom Joejem Bidnom želela predstaviti kot zanesljiva partnerica, ne pa skrajno desna populistka. Z Zelenskim se je nato večkrat srečala in ga ob vsaki priložnosti javno podprla. Zdaj, ko je Trump Zelenskega označil za diktatorja, se je zavila v molk. Iz vladnih krogov pravijo, da je zmeda precejšnja, poroča agencija Ansa, a da Rim še naprej podpira Zelenskega. V ponedeljek pa je ne bo v Kijevu, kjer bodo tretjo obletnico vojne obeležili razni evropski državniki.

Conte se strinja s Trumpom

Še več zmede pa je v levosredinski opoziciji, kjer že dolgo (neuspešno) snujejo skupno protivladno fronto. Trumpova stališča je podprl vodja Gibanja 5 zvezd Giuseppe Conte in dejal, da je Trump postavil na laž »zahodno vojno propagando«. To je razburilo Carla Calendo (Akcija), ki se z Demokratsko stranko noče pogovarjati, če ne bo prekinila sodelovanja z G5Z. Distancirali so se tudi Zeleni in Levica.

Med demokrati so različne duše, vodja Elly Schlein se zaenkrat ni izrazila, razni parlamentarci so obsodili Trumpove besede. Glede Conteja pa je bil zgovoren evropski poslanec Giorgio Gori: »Kakšno zunanjo politiko nameravamo deliti z njim? Kako naj bi bili verodostojni pred Italijani?«.