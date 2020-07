Tržačan utrpel več hujših poškodb med sestopom z južne stene hriba Peralba

SAPPADA – Gorska reševalna služba iz Sappade je včeraj ob 20.15 zaključila reševalno akcijo, potem ko je tržaški alpinist Giulio Gerbino (v sporočilu za javnost so sicer navedli samo začetnice G.G., letnik 1974) utrpel pri sestopu več hujših poškodb. Tržačan je plezal južne stene hriba Peralba v karnijskih Alpah, se s soplezalcem spustil po vrvi s stolpa SAF, pri zaključnem sestopu po skrotastem svetu pa padel okrog 40 metrov globoko. Ponesrečencu so takoj pomagali gorski reševalci iz Sappade in dva zdravstvena delavca iz Rigolata, ki so dospeli do kraja nesreče peš. Zaradi slabe vidljivosti so sprva opustili helikoptrsko reševanje, deset članov gorske službe je zato takoj dohitelo kraj nereče, da bi pomagali pri reševanju. A se je reševalna akcija vendarle zaključila s helikoptrskim reševanjem, saj je kasneje do ponesrečenca poletel helikopter iz kraja Pieve di Cadore, ker se je vidljivost iz zahoda izboljšala. S sodelovanjem gorske reševalne službe iz Veneta so nato ponesrečenca odpeljali v bolnišnico v Belluno. Njegovo zdravstveno stanje je resno