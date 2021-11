Tudi Bavarska bo uvedla (delno) zaprtje javnega življenja

Na Bavarskem bodo na epidemiološko huje prizadetih območjih uvedli zaprtje javnega življenja, je danes napovedal ministrski predsednik Markus Söder. Po celi deželi so obenem odpovedali božične sejme, širijo tudi pogoj PC. Bari in diskoteke bodo morali v prihodnjih treh tednih ponovno samevati.

Zaprtje javnega življenja bo veljalo za okrožja, kjer je sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev več kot 1000. Teh je trenutno osem. Izjema bo veljala za vrtce, šole in trgovino (kjer bodo pa omejili število potrošnikov v njih). Gostinski lokali bodo lahko po novem delovali do 22.Kulturne in športne dejavnosti se bodo lahko izvajale le še ob 25-odstotni zasedenosti in pravilo PC plus, kar pomeni, da morajo prebolevniki in cepljeni predložiti tudi negativen izvid na novi koronavirus.

Za necepljene pa bo v praksi po celi deželi veljalo zaprtje, je napovedal Söder. To nameravajo doseči z večjo razširjenostjo pogoja dostopa samo za prebolele ali cepljene (kar pa ne bo veljajo za vstop v trgovine). Dodatno bodo omejili tudi stike za necepljene, saj se bodo lahko v tem primeru srečavali le z največ petimi osebami iz dveh gospodinjstev.