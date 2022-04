»Tukaj sem hotel ubiti Mussolinija«

V Tolminskem muzeju bodo danes ob 18. uri odprli razstavo fotografij znanega fotoreporterja Edija Šelhausa z naslovom Edi Šelhaus na Bovškem in ob reki Soči. Fotografije prikazujejo motive in življenje v teh krajih pred davnimi leti, pa tudi zanimive foto zgodbe – nekdanjo pletarsko zadrugo na Žagi pri Bovcu, zgodbo o planiranem atentatu na Benita Mussolinija v Kobaridu in zgodbe o reševanju med 2. svetovno vojno sestreljenih ameriških zavezniških letalcev. Avtorica razstave je Jožica Šparovec iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Edi Šelhaus (1919– 2011) je ena od legend slovenskega vojnega in povojnega fotoreporterstva, ki je v več kot 60-tih letih svojega delovanja ustvaril pomemben in obsežen fotografski opus, danes v hrambi Muzeja novejše zgodovine Slovenije. O spodletelem kobariškem atentatu 20. septembra 1938 na Benita Mussolinija je bilo veliko napisanega, povedanega in dokumentiranega. Atentat je načrtovala organizacija TIGR, izvedel naj bi ga Franc Kavs (1913-1970), bodoči novinar Primorskega dnevnika, ki je bil rojen v Čezsoči. Kavs je povedal, da ni aktiviral razstreliva okrog pasu, ki bi ubila njega in fašističnega diktatorja, ker je bilo okrog Duceja veliko ljudi, zlasti otrok.

Kavs je prijateljeval s Šelhausom, s katerim sta se novembra 1961 odpravila na izlet v Kobarid in v Posočje. Novinar, ki ga je spremljala žena Anita, je Šelhausa popeljal na prizorišče spodletelega atentata na kobariškem trgu pred tedanjo Frandoličevo hišo, kjer naj bi se razstrelil.