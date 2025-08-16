Turizem edinstvena priložnost za Benečijo

Turizem predstavlja edinstveno priložnost za prihodnost Beneške Slovenije, meni Miha Coren, podžupan Dreke, odbornik beneške Planinske družine in deželni podtajnik stranke Slovenska skupnost. Beneški javni delavec je bil eden od gostov okrogle mize z naslovom Turizem v odmaknjenih vaseh, ki jo je na TV Slovenija vodila Marjana Grčman.

Med odmaknjene kraje so, poleg Benečije, uvrstili Baško Grapo, Kozjansko in Babno Polje. Odmaknjenost pomeni demografski padec in to da v vaseh ter v bližini nimaš najnujnejših storitev, kot so npr. trgovine. Ljudje se zaradi tega selijo v dolino in v naseljih ostajajo v glavnem starejši.

Praznjenje vasi za Benečijo pomeni še izumiranje slovenščine oziroma krajevnih slovenskih narečij.

Kljub nespodbudni sliki v beneških dolinah, je Coren optimist nad prihodnostjo območja vzhodno od Čedada, ki je bilo že s priključitvijo Italiji leta 1866 ločeno od Slovencev poseljenih krajev na Goriškem in Tržaškem. Po drugi svetovni vojni je Benečija doživela množično izseljevanje, potem je prišel potres, tako da nadlog res ni manjkalo, da ne govorimo o raznoraznih pritiskih na Slovence.