Konec tedna je za posledicami prometne nesreče umrl slikar Vinko Hlebš. Na Facebooku so njegove hčerke zapisale, da bosta s ženo, ki je prav tako umrla v nesreči, vedno ostala v njihovih srcih, »Vinko pa bo živel večno v svojih prečudovitih slikah, polnih optimizma in življenjske radosti«. Kot so še zapisale hčerke Marijana, Urška in Eva, bodo nadaljevale s promocijo in objavo slikarjevih del.

Vinko Hlebš se je rodil leta 1943 v Tržiču. Izobraževal se je na likovnih tečajih pri slikarjih Milanu Batisti, Stanetu Kregarju in Milanu Butini. Na slikah je upodabljal rastlinski svet, njegova dela pa se zaradi antropomorfnih in zoomorfnih elementov delno približujejo fantastičnemu realizmu.

Razstavljal je na samostojnih in skupinskih razstavah, kot pedagog pa je poučeval na različnih tečajih slikanja in risanja. Za svoje delo je leta 1986 prejel Prešernovo nagrado Gorenjske, leta 1991 je dobil plaketo mesta Tržič za likovno dejavnost. Bil je član Dunajskega društva prijateljev umetnosti in Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov.

Prometna nesreča se je zgodila 18. junija. Po navedbah portalov jo je povzročil voznik, ko je na razcepu za smer Kranj-Jesenice zapeljal v napačno smer na izvozni krak in trčil v drug avtomobil. Zelo kmalu po nesreči je umrla sopotnica v vozilu, slikarjeva soproga, sam je poškodbam podlegel v soboto.