Umrl Tomaž Tozon, znani glas Kekčeve pesmi

V 88. letu starosti je umrl glasbenik Tomaž Tozon, poročajo mediji. Bil je član različnih pevskih sestavov, od APZ Tone Tomšič in Komornega zbora RTV Slovenija do Slovenskega okteta. Kot pevec je sodeloval tudi pri narodnozabavnih ansamblih, znan pa je bil tudi po tem, da je izvirno odpel Kekčevo pesem Dobra volja je najbolja.

Novico o smrti je sporočila skupina Čuki na družbenem omrežju. Bil je namreč oče pevca Jerneja Tozona.

Glasbeno pot je Tomaž Tozon začel kot solist v otroškem zboru pri frančiškanih v Ljubljani. Z 12 leti je uglasbil otroško spevoigro Pravljica o izgubljeni sinički, ki so jo izvajali na Radiu Ljubljana, v Mariboru in Buenos Airesu. Kot pevec se je v otroških letih uveljavil s pesmijo Radovana Gobca Kresniček in Kekčevo pesmijo v filmu Kekec režiserja Jožeta Galeta.

Študij je končal na ljubljanski Akademiji za glasbo ter bil v letih od 1966 do 1993 zaposlen na RTV Ljubljana kot glasbeni producent ter pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija kot urednik in producent.

Kot pevec se je med drugim udejstvoval še v Učiteljskem pevskem zboru Emil Adamič in kvartetu DO, piše na spletni strani Loškega muzeja. Živel in delal je v Škofji Loki.

Bil je tudi umetniški vodja različnim oktetom ter zborovodja ali mentor številnim pevskim skupinam. Poleg tega je bil član strokovnih komisij za ocenjevanje na festivalih, kot so Ptuj, Števerjan in Vurberk, ter strokovni svetovalec pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti. Član Slovenskega okteta je bil skoraj 20 let.