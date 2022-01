Urbana regeneracija: FJK dejansko brez sredstev

Furlanija - Julijska krajina je bila dejansko izključena iz porazdelitve sredstev posameznim občinam iz razpisa za urbano regeneracijo v okviru načrta za okrevanje. Italijanska vlada je namreč pred nedavnim porazdelila 3,4 milijarde evrov evropskega denarja za izvedbo 1748 projektov v 483 občinah po vsej državi. Glavnina teh sredstev je šla za projekte občin v srednjih in južnih predelih države, na severu pa se bodo morali zadovoljiti z dobrimi 730 milijoni evrov. Pri tem je FJK ostala na repu lestvice prejemnikov, saj, čeprav je bilo veliko načrtov označenih kot primernih, bo financiran le načrt Občine Tržič za oblikovanje integriranega športnega središča, za kar je predvidenih 1,6 milijona evrov.

Objava razpredelnice je v FJK povzročila veliko slabe krvi in političnih polemik. V tržaški občini jih je iznesla skupina Zdaj Trst, na deželni ravni pa lista Občani govori o političnem fiasku in zahteva pojasnila predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige. Vre pa tudi v sami desni sredini, saj je npr. pordenonski župan Alessandro Ciriani v tiskovni noti pisal o oškodovanosti v korist območij, ki so v manj ugodnem položaju in imajo tudi težave na področju zakonitosti, ter zahteval pravičnejše ravnanje. Jezen je tudi poslanec Bratov Italije iz FJK Walter Rizzetto, ki od vlade zahteva ponovno porazdelitev sredstev in vključitev občin iz FJK. Tudi za državno sekretarko pri ministrstvu za ekološko tranzicijo Vannio Gava je dodelitev večine sredstev jugu napaka. Po besedah evroposlanca Lige Marca Dreosta in poslanke Demokratske stranke Debore Serracchiani sta ti dve stranki že na delu, da bi izključene občine vendarle dobile sredstva.

Bolj pomirjujoča je deželna odbornica za finance Barbara Zilli, ki je med drugim poudarila, da je deželna uprava sklenila občinam predhodno nameniti sredstva na začrtovanje ukrepov za pridobitev financiranja iz načrta za okrevanje (pet milijonov evrov lani in 12 milijonov letos). Poleg tega je bilo novembra lani FJK v okviru načrta za okrevanje dodeljenih 1,3 milijarde evrov, vsekakor bo deželna uprava lahko zagotovila, da bi država z drugimi dotacijami financirala projekte, ki so zaenkrat ostali brez financiranja, pravi Zillijeva.

Tudi goriški župan Rodolfo Ziberna ni pretirano zaskrbljen. Občina Gorica je predložila 20 projektov, npr. načrt o ureditvi treh mostov, nekaterih šol, nekaterih predelov goriškega gradu idr.. Usoda teh načrtov še ni znana, a razpisov je več.