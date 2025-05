Uredba za varnost sporna za opozicijo in tudi za pravnike

Z institucionalnim forsiranjem nekdanjega predloga zakona o varnosti, vsebino katerega je italijanska vlada aprila »prelila« v uredbo z zakonsko močjo, da bi zadevo parlamentu iztrgala iz rok in hkrati ustvarila vtis izrednih razmer, je bila včeraj v poslanski zbornici izglasovana zaupnica. Po oceni mnogih ustavnih pravnikov in strokovnjakov za javno pravo pa bo to privedlo le do višje stopnje represije in omejevanja pravice do izražanja disenza.

Ker lahko desna vladna večina v obeh domovih parlamenta računa na zelo trdno večino, potrditev uredbe z zakonom ni pod vprašajem, zato je vse, kar opoziciji ostane na voljo, poskus čim daljšega obstruiranja do dokončnega sprejetja v senatu, kar so tudi napovedali.

Za demokratično varnost

Poteza, s katero je vlada dejansko zaobšla parlament, je po oceni strokovnjakov za javno pravo huda zloraba sprejemanja uredb z zakonsko močjo, ki naj bi bile »rezervirane« le za nujne in izredne primere, na kar je to in tudi prejšnje vlade večkrat in s precejšnjo mero nejevolje opozoril tudi predsednik republike Sergio Mattarella. Med prvimi podpisniki pisma proti uredbi so trije zaslužni predsedniki ustavnega sodišča Ugo de Siervo, Gaetano Silvestri in Gustavo Zagrebelsky ter dva zaslužna podpredsednika, sledijo podpisi 250 »javnopravnikov«.

V »apelu za demokratično varnost« so strokovnjaki za javno pravo opozorili še na mnoge problematične vidike uredbe o varnosti, ki je na številnih točkah v nasprotju z ustavo. Med temi so denimo izenačevanje centrov za pridržanje tujcev z zapori ali pasivnega upiranja z aktivnim upiranjem predstavlja kršenje načela enakosti ter možnost za pripadnike varnostnih organov, da v prostem času s seboj nosijo orožje, tudi neslužbeno.