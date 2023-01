V 96. letu starosti umrl Benedikt XVI.

V 96. letu starosti je danes, na silvestrovo, v Vatikanu umrl zaslužni papež Benedikt XVI., ki se je v zgodovino zapisal kot prvi papež po 600 letih, ki je odstopil s položaja. Novica o smrti papeža je užalostila vernike in voditelje po vsem svetu. Pokopali ga bodo 5. januarja v Vatikanu, pogrebne slovesnosti pa bo prvič v zgodovini vodil njegov naslednik.

Prvi papež po skoraj 600 letih, ki je odstopil s položaja, je umrl v samostanu Matere Cerkve v Vatikanu. Star je bil 95 let. Krsta s posmrtnimi ostanki bo od ponedeljka v baziliki svetega Petra, kjer se bodo verniki lahko poslovili od njega. Pokopali ga bodo 5. januarja v Vatikanu, pogrebne slovesnosti bo vodil njegov naslednik. Pogreb bo na željo pokojnika »slovesen, a preprost«. Po napovedih se ga bodo udeležili tako verniki kot visoki predstavniki držav.

Ker ima Benedikt XVI. že naslednika, tokrat v nasprotju s tradicijo po papeževi smrti ne bodo sklicali konklava, na katerem izvolijo novega poglavarja Cerkve. Prav tako ne bo uničenja tradicionalnega papeškega prstana, saj so na prstan Benedikta XVI. že ob odhodu s položaja vrezali črko X, s čimer je postal neuporaben za podpisovanje dokumentov.

Kje bo pokopan, še ni znano. Mediji so leta 2020 poročali, da se je Benedikt XVI. odločil za pokop v nekdanji grobnici Janeza Pavla II. v kripti cerkve svetega Petra. Truplo priljubljenega poljskega papeža so namreč ob njegovi beatifikaciji leta 2011 prenesli v zgornji del bazilike. Za svetnika je bil potrjen leta 2014.

Nemec Joseph Ratzinger je bil za papeža izvoljen 19. aprila 2005, na položaju je nasledil Janeza Pavla II. Kot osmi Nemec na čelu Katoliške cerkve in drugi, ki ni bil Italijan v skoraj 500 letih, je izbral ime Benedikt v čast svetemu Benediktu, začetniku zahodnega meništva iz 5. stoletja. Odstopil je 28. februarja 2013 kot prvi papež po skoraj 600 letih. S tem je odprl pot za izvolitev svojega argentinskega naslednika, papeža Frančiška.

Na Bavarskem rojeni zaslužni papež Benedikt XVI. je od svojega odstopa leta 2013 živel v relativni osami v vatikanskem samostanu. Že več mesecev je bilo znano, da je fizično šibak in da komaj govori. Njegovo zdravje se je močno poslabšalo v sredo, ko je papež Frančišek ob koncu splošne avdience v Vatikanu sporočil, da je Benedikt XVI. zelo bolan in vernike prosil za posebno molitev za 95-letnega zaslužnega papeža. Prav tako je še isti dan Benedikta obiskal v samostanu Matere Cerkve, zaslužni papež pa je ta dan prejel tudi bolniško maziljenje.

S smrtjo Benedikta se je končala situacija brez primere, ko sta bila skupaj s papežem Frančiškom na svetu hkrati dejansko dva papeža. To je tudi vedno znova poskrbelo za napetosti v političnih taborih Cerkve, ki so se spraševali, kako lahko sobivata dva »moža v belem« in ali bi Benediktova prisotnost lahko Frančišku otežila poslovanje. Njuno nenavadno sobivanje pa je večinoma potekalo brez težav. Benedikt se je tudi v intervjuju marca lani distanciral od tistih katoličanov, ki so izrazili dvome o tem, ali je prostovoljno odstopil. »Obstaja samo en papež,» je vseskozi vztrajal.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je Benedikta označila za velikana vere in razuma ter za moža ljubezni do Boga, ki je svoje življenje posvetil Cerkvi. Ruski predsednik Vladimir Putin in patriarh ruske pravoslavne cerkve Kiril pa sta izpostavila, da je bil ugledna verska in državna osebnost ter pomemben zagovornik tradicionalnih krščanskih vrednot. Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je v angleščini tvitnila, da je užaloščena ob novici o smrti zaslužnega papeža. Po besedah nemškega kanclerja Olafa Scholza je svet s smrtjo zaslužnega papeža izgubil prodorno osebnost in spretnega teologa. Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen je izpostavila, da je Benedikt XVI. svojim odstopom poslal močno sporočilo, da sebe vidi predvsem kot služabnika Boga in Cerkve. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je medtem pohvali zavezanost Benedikta nenasilju in miru.