V Ankaranu zbil 15-letnika na mopedu

Včeraj se je v Ankaranu okoli 19.40 zgodila hujša prometna nesreča. Pri zavijanju levo je 56-letni voznik avtomobila, ki je vozil proti Škofijam, odvzel prednost 15-letnemu vozniku mopeda. S tem se je vozil enako star sopotnik. Po trčenju je moped odbilo v desno na pločnik. 56-letnik se je najprej ustavil, potem pa odpeljal naprej, ne da bi nudil pomoč poškodovanima.

Oba mladoletnika so odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih PU Koper je voznik lažje poškodovan, sopotnik pa huje. Odpeljali so ga v UKC Ljubljana. Moped so policisti zasegli, ker voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo poleg tega ni registrirano.

56-letnemu povzročitelju sledi kazenska ovadba za kaznivi dejanji povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitev kraja prometne nesreče, vozilo so mu zasegli. Preiskovalni sodnik je za vse tri udeležence odredil strokovni pregled na alkohol, mamila in zdravila.