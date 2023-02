V Avstraliji izjemno nevarno radioaktivno kapsulo vendarle našli

V Avstraliji so po več dneh iskanja našli majhno, a nevarno radioaktivno kapsulo, ki je januarja med prevozom iz rudnika v skladišče padla s tovornjaka na oddaljenem odseku puščavske avtoceste v Zahodni Avstraliji, so danes sporočile avstralske oblasti. Minister za nujne storitve v avstralski zvezni državi Zahodnas Avstralija Stephen Dawson je ocenil, da gre za dober rezultat, saj so našli iglo v kopici sena. Zahodnoavstralci zdaj lahko bolje spijo, je izjavil.

Dodal je, da je treba preveriti, kako te kapsule prevažajo. Povedal je še, da ne razume, kako lahko kaj takega pade z zadnjega dela tovornjaka. Britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto se je za incident že opravičil. Družba upravlja rudnik Gudai Darri, od koder je bila kapsula prepeljana.

Srebrna kapsula, ki vsebuje majhno količino radioaktivnega cezija-137, je velika le šest krat osem milimetrov. Uporabljajo jo v rudarstvu, povzroči pa lahko opekline ali slabost, zato so oblasti izdale nujno zdravstveno opozorilo. Med prevozom naj bi se izgubila nekje na 1400 kilometrov dolgi poti med rudnikom severno od odročnega mesta Newman in predmestjem Pertha, prestolnice Zahodne Avstralije.

Ni jasno, kdaj točno je ta droben predmet izginil, saj naj bi padel s tovornjaka nekje po 10. januarju, ko so ga nazadnje videli. Med potovanjem naj bi zaradi vibracij verjetno popustil vijak, kapsula pa je nato padla skozi luknjo zanj. Kapsulo so iskali od 25. januarja, potem ko je podjetje, ki je skrbelo za njen prevoz, sporočilo, da jo pogrešajo.