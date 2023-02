Karabinjerji iz Vidma so ponoči aretirali 21-letnega in 29-letnega državljana Pakistana, oba s stalnim bivališčem v Italiji, ki sta v avtomobilu prevažala dva kilograma hašiša. Njun mercedes CLS320 so ustavili med rednim nadzorovanjem mestnih ulic. Ob pregledu dokumentov je iz avtomobila uhajal sumljiv vonj, zato so ga temeljito preiskali in v predalu našli drogo ter 2900 evrov v gotovini. Hašiš in denar so zasegli, moška pa prepeljali v kasarno, nato so ju po odredbi državnega tožilstva odvedli v videmski zapor.