V Barcisu v dveh urah padel skoraj mesec dežja

V Barcisu, kraju v Furlanskih Dolomitih, znanem po tamkajšnjem jezeru, ki se nahaja v Valcellini, severno od Piancavalla na Pordenonskem, je močna nevihta v nočnih urah povzročila večje težave. V kratkem času so padle zelo velike količine dežja. Sprožilo se je več plazov, ki so zasuli ceste. Gasilci iz Maniaga so med drugim posredovali na državni cesti št. 251 med Barcisom in Arcolo. Kamenje in zemlja pa so se zrušili tudi na druge ceste. Na kraju so bili tudi osebje cestne družbe FVG Strade in karabinjerji. Pristojne službe preverjajo območje, da ne bi bilo morebitnih drugih geoloških tveganj, stanje pa nadzorujejo tudi pristojni deželni organi.

Nevihta je bila silovita. V dveh urah, in sicer med 1. in 3. uro zjutraj, je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Barcisu namerila kar 144 litrov dežja na kvadratni meter, kar je skoraj povprečna mesečna količina. Od tega je med 2. in 3. uro padlo kar 107,4 litra. Jakost padavin je bila rekordna in je celo presegala tisto, ki so jo ob koncu poletja leta 2003 namerili med poplavami v Kanalski dolini, ko je sicer deževalo več časa in je bila zato skupna količina dežja večja, saj je takrat skupno v štirih urah padlo 300 litrov dežja. Skupne količine dežja so bile v Dolomitih ogromne tudi leta 2018, in sicer med 26. in 30. oktobrom, ko je pustošila nevihta Vaia, toda urna jakost padavin, opozarjajo pristojne službe, ni presegala včerajšnje v Barcisu.

Včerajšnjo močno nevihto je povzročila hladna vremenska fronta, ki se pomika onstran Alp proti vzhodu. Proti Alpam in mestoma tudi proti drugim predelom v deželi pronica nekoliko bolj svež zrak, ki povečuje nestanovitnost. Danes in jutri bodo v gorah še nastajale krajevne nevihte, mestoma ni izključeno, da bo kakšna posamezna nevihta lahko nastala tudi drugod.