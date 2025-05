V begu pred karabinjerji prebil ograjna vrata in se huje poškodoval

V Brugneri na Pordenonskem se je danes hudo poškodoval 28-letni voznik fiata panda, ki so ga karabinjerji začeli zasledovati, ker je močno vijugal. Njihovih znakov ni upošteval in je pritisnil na plin ter pobegnil. Kmalu je izgubil nadzor nad vozilom, pri čemer je zapeljal s ceste ter trčil v kovinska ograjna vrata dvostanovanjske hiše ter se znašel na njenem vrtu. Avtomobil se je prevrnil, padel je iz njega in obtičal pod razbitinami.

Prvi so mu priskočili na pomoč karabinjerji. Reševalci deželne službe 118 so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo in so ga intubirali. Izpod vozila so ga potegnili gasilci, ki so uporabili tudi hidravlično orodje. Bil je nezavesten. S helikopterjem so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli s pridržano prognozo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel hud pretres možganov in da si je huje poškodoval medenico.

Nastala je večje gmotna škoda. Ob uničenih ograjnih vratih in delom ograje je fiat panda poškodoval še parkirani avtomobil.