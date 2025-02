Malo pred 19. uro so se tla pri hrvaškem Zadru stresla. Epicenter potresa z magnitudo med 4.6 in 5 je bil pri mestecu Gospić, v notranjosti dalmatinske obale. Po poročanju lokalnih hrvaških medijev potresni sunek ni povzročil škode. Občutili pa so ga vse do Istre in Tržaškega ter na drugi strani Jadrana, v Venetu in Markah