V Boljuncu danes padlo daleč največ dežja v FJK

Do 16. ure danes je ob tokratnem poslabšanju vremena daleč največ dežja v FJK padlo v Boljuncu, kjer smo ga od polnoči namerili 56 litrov na kvadratni meter. Med najbolj namočenimi predeli v deželi je bila sicer Tržaška, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Trstu namerila 33,8 litra na kvadratni meter, pri Briščikih 37,2 litra in v Zgoniku 32,3 litra na kvadratni meter. Največje količine so se nabrale ob nalivih. Zdajšnji razmeroma topel sredozemski zrak, ki priteka z južnimi vetrovi, namreč prinaša ogromne količine vlage. V Boljuncu smo največjo trenutno jakost padavin namerili ponoči, ko je bila skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter.

Zaradi velikih nenadnih količin dežja so imeli precej dela tudi gasilci, ki so nekajkrat posredovali zaradi pronicanj vode v hišne prostore.

Na Goriškem so bile količine dežja nekoliko manjše, še vedno pa spoštljive. Največ ga je padlo v Gradežu, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa do 16. ure namerila 36,1 litra na kvadratni meter, v Červinjanu 31,5 litra ter v Koprivnem, 30,1 litra.

Občasne padavine se bodo nadaljevale še danes in jutri, vmes bodo krajevne plohe in nevihte. Količine bodo postopno manjše, vmes pa bodo pogostejša obdobja s spremenljivim vremenom, jutri bodo možne tudi občasne delne razjasnitve. Od srede bo postopno več sončnega vremena, zlasti v popoldanskih urah pa bodo sprva še možne krajevne plohe in nevihte.