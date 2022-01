V Čilu proti covidu-19 cepili tudi živali

Čile je postala prva država v Južni Ameriki, ki je pričela s cepljenjem živali v živalskih vrtovih. Bengalski tiger Charly in bornejski orangutan Sandai v živalskem vrtu Buinv Santiagu de Chile sta bila prva, ki sta prejela cepivo proti covidu-19. Virusno bolezen covid-19, zaradi katere je umrlo več kot 5,4 milijona ljudi, so doslej potrdili tudi pri opicah v številnih živalskih vrtovih, pa tudi pri jelenih v naravi in pri raznih hišnih ljubljenčkih.

Tako so okužbo zaznali pri levih v Singapurju, Zagrebu in Washingtonu, pripovodnih konjih v Belgiji, pri sumatrskih tigrih v Indoneziji in pri gorilah v Atlanti.

Po besedah Sebastiana Celisa, vodje veterinarskega oddelka v živalskem vrtu Buin, želijo s cepljenjem zaščititi živali, ki so najbolj dovzetne za okužbo. Obenem želijo preučiti, ali cepiva ustvarjajo imunost in za kolikočasa.

Charly, Sandai in še trije levi, dva tigra ter tri pume, ki so jih izbrali za poskusno cepljenje, spadajo med ogrožene živalske vrste in obenem sodijo med skupine živali z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom. V ponedeljek so prejeli drugi odmerek eksperimentalnega cepiva. Gre za cepivo, ki je bilo razvito posebej za živali, vendar še nina voljo za prodajo, poroča AFP.