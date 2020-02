V enem od graških vrtcev uvajajo slovenščino

V prestolnici avstrijske Štajerske, Gradcu, bo jeseni v enem od tamkajšnjih vrtcev zaživela dvojezična, slovensko-nemška skupina, v kateri bosta oba jezika enakovredna in ju bodo enako razvijali. V vrtcu GiP v enoti Grabenstrasse bodo dvojezično skupino vodili po načelu ena oseba en jezik, kar pomeni, da bo določeni vzgojiteljici/varuški ali vzgojitelju/varuhu dodeljen določen jezik, sporoča Kulturno društvo Člen 7, krovna organizacija Slovencev na avstrijskem Štajerskem. V obeh jezikih bodo tako vzgojiteljice ali vzgojitelji z otroki peli, se igrali, jih tolažili, jim brali in obdelovali določene pedagoške teme. Spletne prijave za prihodnje šolsko leto bodo zbirali do 6. marca.