V FJK povišana nevarnost snežnih plazov

Civilna zaščita FJK opozarja, da se je zaradi povišanih temperatur in sončnega vremena v goratih zasneženih predelih zvišala nevarnost snežnih plazov. V prihodnjih dneh, so še izpostavili izvedenci v poročilu o plazovih, se bo verjetnost plazov zaradi segrevanja ozračja še povišala.

Civilna zaščita priporoča posebno pozornost zlasti na prehodnih območjih, kjer se spreminja višina oziroma količina snega. Verjetnost plazov je zelo visoka na grebenih in v kotlinah, nevarna so tudi območja ob vznožju kamnitih sten.

Letošnja zima je bila v Alpah rekordna, v celotnem alpskem loku so pristojne službe zabeležile 136 smrti zaradi snežnih plazov. Lani jih je bilo le 70. Največji delež letošnjih smrti, 38, so zabeležili prav v Italiji.