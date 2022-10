V FJK se bo 12. oktobra začela cepilna kampanja

V Furlaniji - Julijski krajini se bo prihodnjo sredo, 12. oktobra, začela cepilna kampanja proti sezonski gripi, ki bo letos potekala vzporedno s kampanjo cepljenja s tretjim oz. četrtim odmerkom cepiva proti covidu-19. V Italiji je pred izbruhom pandemije bila sezonska gripa tretja na lestvici nalezljivih bolezni, ki povzročajo smrt. Stanje se je leta 2021 po zaslugi medosebne razdalje in uporabe mask izboljšalo. Zdaj pa, ko se novi koronavirus ponovno širi, je sobivanje dveh patologij lahko za nekatere tudi usodno.

Deželno zdravstvo si s kampanjo Letos ne tvegajte, cepite se proti gripi prizadeva za zaščito občutljivejših oseb in tistih, ki so okužbi bolj izpostavljene. Brezplačno cepljenje bo od 12. oktobra na voljo otrokom in odraslim s kroničnimi boleznimi, starejšim od 60 let, nosečnicam, otrokom starim od šestih mesecev do šestih let, zdravstvenim delavcem, bolničarjem in negovalcem, darovalcem krvi in osebam, ki so zaradi svojega poklica izpostavljene okužbi. V to skupino spadajo tudi osebe, ki so zaradi dela ali življenjskih razmer v tesnem stiku z živalmi. Jesensko cepljenje se sicer pojavlja vzporedno s prejetjem tretjega oz. četrtega odmerka proti novemu koronavirusu, ali celo prvega in drugega, če se še kdo, ki se še ni cepil, premisli. Cepivi lahko sobivata in se jih lahko prejme istočasno.

Dežela se je letos povezala tudi z nekaterimi lekarnami, ki so prostovoljno pristopile h kampanji in bodo v svojih prostorih uredile cepilni center.