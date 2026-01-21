V FJK se bodo vrnile pokrajine

V Furlanijo - Julijsko krajino se vračajo pokrajine, zdaj je uradno. Potem ko je poslanska zbornica novembra potrdila spremembo deželnega statuta, so jo danes dopoldne odobrili tudi v senatu. Predlog so sprejeli s 110 glasovi, 50 senatorjev in senatork je bilo proti, trije so se vzdržali. Po napovedanih glasovanjih sta reformi nasprotovali opozicijski stranki Gibanje 5 zvezd (M5S) in Demokratska stranka (PD). Živa Italija pa se je vzdržala.

Pobudo za spremembo je dal deželni svet FJK. Zakon, ki obuja pokrajine, med drugim uvaja nov deželni volilni sistem ter določa število deželnih svetnikov, in sicer 49.