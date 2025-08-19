V FJK tudi letos subvencije za zbiranje deževnice

Dežela Furlanija - Julijska krajina je tudi letos objavila razpis za sofinanciranje zasebnih sistemov za zbiranje meteornih voda, ki lastnikom zasebnih stanovanj, ki se odločijo za namestitev omenjenih sistemov, namenja skupno 250.000 evrov. Dežela bo krila do 40 odstotkov stroškov, pri čemer bo posamezni prosilec prejel največ 7500 evrov.

Ukrep, ki sicer ni nekaj novega, saj je dežela v prejšnjih letih že objavila slične razpise, kjer so bili skupni zneski tudi znatno večji, je včeraj predstavil deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro, po čigar besedah dežela s tem razpisom nudi družinam na voljo konkreten instrument za soočanje s sušnimi obdobji ter za zmanjšanje stroškov za porabo vode. Ne gre samo za okoljsko trajnostno izbiro, ampak tudi za pametno investicijo za prihodnost ozemlja in prihodnjih generacij, je prepričan Scoccimarro. Odbornik je pri tem spomnil, da gre za enega tolikih ukrepov, ki jih dežela sprejema s ciljem zaščititi vodne vire v FJK, zlasti v luči izzivov, ki jih bodo ponujala poletja v prihodnjih letih.

Razpis je namenjen kritju stroškov za že izvedeno namestitev sistemov zbiranja in skladiščenja deževnice. Slednjo bo mogoče uporabiti za dejavnosti, kot so npr. zalivanje vrtov, splakovanje straniščnih školjk in umivanje zunanjih površin. Pri tem bo dežela upoštevala tudi stroške za načrtovanje, varnost in DDV, pod pogojem, da so jih prosilci izplačali od 30. decembra 2023 z nakazilom. Vlogo bo mogoče posredovati le po spletu na deželni platformi Istanze online, pri čemer bo dostop možen z digitalno identiteto SPID ter nacionalno oz. deželno kartico storitev (CNS oz. CRS). Čas za posredovanje vlog bo od 15. septembra do 17. oktobra, vloge pa bodo obravnavali po časovnem zaporedju do zapolnitve vsote. Na deželi bodo potem preverili, ali z ukrepom nadaljevati oz. ga obnoviti ali nadgraditi. Vse informacije so vsekakor na voljo na spletni strani dežele FJK.