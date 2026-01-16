V garaži se je vnel silovit požar

Gasilci iz Pordenona so danes popoldne posredovali v Ranzanu na območju občine Fontanafredda na Pordenonskem, kjer se je v hišni garaži vnel silovit požar. Na pomoč je poklicala lastnica, ki je opazila, da iz garaže uhaja gost dim. V njej so bili osebni avtomobil, baterija in razsmernik fotovoltaičnega sistema, električno kolo ter nekaj drugih predmetov.

S hitrim in učinkovitim posredovanjem so gasilci požar omejili in preprečili, da bi se ogenj razširil še na fotovoltaične panele, nameščene nad garažo in na druge objekte. Ob 18.30 požara še niso dokončno pogasili, ukvarjali so se še z manjšimi žarišči. Vzroke požara preiskujejo, po pogasitvi bodo preverili varnost prostorov in bodo požarišče bonificirali.