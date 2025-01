V gorah z odjugo zapihali vetrovi do 120 km/h

Južni vetrovi so v gorah FJK danes dopoldne marsikje občutno presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Najmočnejši sunek je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila na Višarjah, kjer so zabeležili hitrost jugovzhodnega vetra 120 kilometrov na uro. Na Matajurju so namerili najvišjo hitrost vetra 111 kilometrov na uro, na gori San Simeone v karnijskih predalpah pa 109 kilometrov na uro.

Temperature so se tudi v gorah zvišale. Opoldne so povsod v gorskem svetu FJK, kljub oblakom in padavinam, namerili več stopinj Celzija nad ničlo.

V popoldanskih urah bo sicer začel pritekati rahlo hladnejši zrak in se bo meja sneženja nekoliko spustila.