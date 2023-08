V hiši je imel skladišče orožja

Policisti Policijske postaje Kozina so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 61-letnem moškem iz vasi v občini Hrpelje - Kozina. Odredbo za preiskavo je izdalo koprsko okrožno sodišče. V stanovanjski hiši na naslovu osumljenega moškega so zasegli orožno listino ter orožje, ki ga je imel v posesti na podlagi orožne listine, in sicer štiri puške (tri repetirne puške z risano cevjo in eno puško z gladko cevjo) in tri pištole. Zaseženo orožje s pripadajočo orožno listino bo predano v nadaljnji postopek na Upravno enoto Sežana.

V nadaljevanju je bilo v hiši osumljenega, poleg dovoljenega orožja, ki ga je imel v posesti, zaseženih še več kosov delujočega zbirateljskega orožja, streliva, delov orožja, bajonetov, sabelj, eksplozivnih sredstev in podobno, za katere pa ni posedoval potrebnih dovoljenj. Prav tako ni registriran zbiratelj orožja. V sklopu hišne preiskave je bilo zaseženih še 13 različnih pušk (med njimi tudi delujoča vojaška puška AP M70, jugoslovanska verzija sovjetske jurišne puške Kalašnikov), 6 pištol, okrog 2.500 kosov različnih kalibrov streliva, 30 kosov bajonetov in približno 60 kosov različnih posameznih delov orožja (zaklepi, cevi, nastavki za cevi, kopita itd.). Na podlagi vseh ugotovitev bo zoper 61-letnega osumljenca na pristojno državno tožilstvo podana kazenska ovadba za kaznivi dejanji Grožnja in Nedovoljena proizvodnja in promet orožja in eksploziva.