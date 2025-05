V Izoli pacientki operirali napačno koleno

V Splošni bolnišnici Izola so marca mladoletni bolnici operirali napačno koleno. V nadzoru so ugotovili, da vse faze predvidenega predoperativnega protokola kirurškega varnostnega preverjanja niso bile v celoti upoštevane. Razlog za zamenjavo pa je bilo hitro zaporedje dogodkov zaradi življenjsko ogrožujočega stanja v drugi operacijski dvorani. Dodali so, da je šlo za netipičen dogodek, ki mu je botrovala tudi nenadna sprememba kirurške ekipe.

"Preverjamo, kako bi povsem izključili možnost nastanka takih dogodkov v primerih, kadar v operativnem delu pride do nenadno spremenjenih okoliščin dela,« so danes še sporočili iz izolske bolnišnice. Mladoletni bolnici so 12. marca namesto poškodovanega levega operirali desno koleno. V začetku aprila so z ministrstva za zdravje sporočili, da so v bolnišnici ukrepali skladno s protokolom, saj so ministrstvu poročali o opozorilnem nevarnem dogodku in uvedli interni strokovni nadzor.