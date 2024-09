V Kopru odprli razstavo o antifašizmu na Primorskem med svetovnima vojnama

V Pokrajinskem muzeju v Kopru je do 9. oktobra na ogled razstava z naslovom Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi, ki je bila prvič predstavljena januarja v Evropskem parlamentu. Na 12 panojih je predstavljen prerez odporniškega delovanja na Primorskem v obdobju 1920-1941, od požiga Narodnega doma v Trstu do začetka druge svetovne vojne.

Pobudnik razstave je društvo TIGR Primorske. Kot je na današnjem odprtju v Kopru povedal njegov predsednik Gorazd Humar, so želeli, da je pripravljena po vseh merilih zgodovinske stroke, zato so se povezali z Narodno in študijsko knjižnico iz Trsta.

»Razstava prikazuje nastanek in razvoj prve protifašistične organizacije v Evropi, to je bil TIGR s svojo tržaško vejo z imenom Borba. Prikazano je delovanje protifašističnega odpora od leta 1920 do 1941, po vseh segmentih,« je pojasnil Humar, ki je skupaj z zgodovinarjem Milanom Pahorjem avtor razstavnih besedil.

Na posameznih panojih so med drugim predstavljeni požig tržaškega Narodnega doma, Gentilejeva šolska reforma iz leta 1923, ki je izključila slovenski jezik iz šol v Italiji, prvi tržaški proces z ustrelitvijo štirih protifašistov na bazoviški gmajni, razvoj množičnega uporniškega gibanja, protifašistično delovanje na kulturnem in umetniškem področju ter drugi tržaški proces z ustrelitvijo petih upornikov na Opčinah. Predstavljeno obdobje se konča leta 1941, ko je velika večina Tigrovcev odšla v partizane, je pojasnil Humar. Ob besedilih in slikah je razstavljenih tudi več predmetov.

Po besedah vodje območne enote društva TIGR Primorske za slovensko Istro Jadranke Šturm Kocjan je razstava pomembna tudi za senzibilizacijo mlajše generacije, da bo znala prepoznati elemente fašizma.

Danes odprta razstava je dobra dopolnitev razstavi o slikarju Tonetu Kralju, ki je v Pokrajinskega muzeja Koper na ogled do 15. decembra, je ob otvoritvi današnje razstave dejal direktor Pokrajinskega muzeja Koper Marko Bonin.

Razstava Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi je bila že predstavljena v Bruslju, Gorici, Mariboru, Lipici in na Cerju, čez nekaj dni jo bodo odprli še v Šempetru, letos načrtujejo tudi postavitev v Muzeju vojaške zgodovine v Pivki, je še napovedal Humar.