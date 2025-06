V bližini znanega lokala v letoviščarskem mestu Lignano je danes ob zori prišlo do skrajno nasilnega pretepa, med katerim se je zelo hudo poškodoval mlad gruzijski državljan, ki živi v Vidmu. Približno ob 5. uri so ga udarili s kladivom.

Nekateri navzoči so poklicali telefonsko številko 112. Poškodovanca so reševalci na kraju intubirali in ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Videm. Bori se za življenje.