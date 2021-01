V Ljubljani rušijo Tovarno Rog, policija nasilno nad skvoterje

Mestna občina Ljubljana (Mol) je danes prevzela v posest območje nekdanje tovarne Rog, kjer delujejo pripadniki avtonomne skupnosti in kjer namerava zgraditi Center Rog. Tako so zjutraj začeli rušitvena dela. Na območju so bili varnostniki in policija, ki je deset oseb pridržala. Uporabila je tudi prisilna sredstva. Ena oseba je poškodovana.

Na Molu so v odzivu za medije zapisali, da so objekt nekdanje tovarne Rog, ki je last občine, danes prevzeli v posest, ker so bili zadnje tedne seznanjeni, da je prazen. Zjutraj so začeli z rušitvenimi deli na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter z ekološko sanacijo območja, so zapisali na občini. Dodali so, da bodo v enem mesecu objavili razpis za izvajalca obnovitvenih del.

Na Molu so spomnili, da si že vrsto let prizadevajo območje nekdanje tovarne Rog prenoviti v Center Rog, ki bo po njihovih besedah dokončan v dveh letih. Ta center naj bi zagotovil »prostore preko 500 ustvarjalcem in kreativnim skupinam na preko 8000 kvadratnih metrih novih sodobnih produkcijskih površinah«.

Na policijski upravi Ljubljana so za STA potrdili, da na območju nekdanje Tovarne Rog lastnik izvaja gradbena dela, pri čemer jim je sprva pomagala varnostna služba. Ta je poklicala še policijo, ker se je na kraju zbralo več oseb, ki niso upoštevale varnostnikov. Policisti so ugotovili, da je prihajalo do kršitev javnega reda in miru.

Policija je na kraj dogodka prišla nekaj po 7. uri. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, nekaj oseb ni upoštevalo zakonito odrejenih ukazov policistov ter so še naprej želele preskočiti ograjo gradbišča, zato so bila zoper njih uporabljena prisilna sredstva. Po njihovih podatkih so pridržali deset oseb, ena oseba pa je bila v dosedanjem interveniranju poškodovana. Same okoliščine poškodbe še preverjajo. Po drugih navedbah naj bi pomoč na urgenci potrebovale vsaj tri osebe.

Po poročanju dnevnika Večer so policisti pred Tovarno Rog s solzivcem poškropil skoraj 80-letnega nekdanjega novinarja Večera Iva Vačiča, ki je dogajanje spremljal s hčerko, njo so policisti pridržali. Pridržali pa naj bi tudi novinarja Radia Študent: policisti naj bi ga legitimirali, novinar se jim je predstavil z osebno in tudi novinarsko izkaznico, zatem pa naj bi ga kljub temu odpeljali.

Iz Mladinske aktivistične organizacije so sicer zjutraj, ko so začeli izpraznjevati območje, sporočili, da gre za evikcijo oziroma odvzem lastništva. Zatem se je na kraju dogajanja zbralo več opazovalcev, nekateri so razprli transparente z napisi, kot sta Roga ne damo in Rog ni Molov. Skvoterji zanikajo, da bi bilo območje prazno.