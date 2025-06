V multimedijski sobi interaktivni zemljevid o manjšinah

Na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) so danes uradno odprli multimedijsko sobo, ki vključuje interaktivni zemljevid Slovenije in sosednjih držav. Na INV si po navedbah direktorice Sonje Novak Lukanović želijo, da bi se vedenja o pomenu etnične raznolikosti prenašala na širšo populacijo, predvsem na mlade, da bi začeli sprejemati drugačnost.

Interaktivni zemljevid prikazuje večkulturne točke, kjer manjšina živi tako v zamejstvu kot tudi v Sloveniji in na zanimiv sodoben način prikazuje narodno mešano območje.

Vodilni partner projekta Primis Plus in predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul je poudaril, da je širitev multimedijskih centrov zasnovana tako, da obiskovalcem zagotovi poglobljene in virtualne izkušnje za učenje o posebnostih avtohtonih jezikov skupin v Furlaniji-Julijski krajini, Venetu in Sloveniji.

Poudaril je, da so evropski programi Interreg namenjeni spodbujanju čezmejnega sodelovanja med evropskimi državami. »V tem okviru je vloga narodnih in jezikovnih manjšin temeljnega pomena in je v zadnjih desetletjih dejavno prispevala k utrjevanju in ustvarjalnemu razvoju prijateljskih odnosov in krepitvi miru,« je dejal.

Kot je še izpostavil, sta italijanska narodna skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem ter slovenska narodna skupnost v Italiji v zadnjih desetletjih na tem področju odigrali vodilno vlogo, tako da sta postali neizogibna referenčna točka, izjemen primer sodelovanja in prijateljstva.

Otvoritev multimedijskega kotička je sicer del skupnega projekta Primis Plus Interreg projekta Zgodbe o večkulturnosti: senzorično potovanje skozi prizmo manjšin, ki ga financira program Interreg Italija-Slovenija 2021-2027. Sedemletni program razpolaga z nekaj več kot 88,6 milijona evrov. Projekt, v katerem sodeluje šest partnerjev, se je začel 1. septembra 2023 in se bo končal 31. decembra.