V nedeljo zvečer so v Ivanji vasi v občini Mirna Peč v narasli vodi reke Temenice našli utopljenca. Prostovoljni gasilci iz Mirne Peč so novomeškim reševalcem pomagali pri prenosu pokojnega do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Na pojasnilo policije, ali gre za smrt, povezano z nedavnimi vremenskimi ujmami, STA še čaka.

Obilno deževje in poplave so doslej, kot kaže, terjale več življenj. V soboto so obrežju Save na območju Tomačevega v Ljubljani nekaj sto metrov od bivališča, ki ga je imel na obrežju reke, našli mrtvega moškega. Po prvih podatkih podatkih bi bila smrt lahko posledica poplav.

V nedeljo pa so v jami greznice na območju Most pri Komendi našli mrtvo osebo. Po navedbah portala Kamnik info gre za moškega, ki naj bi umrl med odpravljanjem posledic poplav. Po do sedaj zbranih obvestilih je pri opravljanju del padla v jamo z odprtim jaškom. Na pojasnila policije glede okoliščin smrti STA še čaka.

Posledic poplav bi bila lahko tudi smrt ženske na območju Kamnika, ki so jo v petek našli v bližini njene hiše.